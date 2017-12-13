Иллюстративное фото из архива "МГ" Ремонт дороги по проспекту Достык и улице Ихсанова отложили на 2018 год из-за того, что две строительные компании, которые ранее выигрывали тендер, не уложились в сроки. По словам акима города Мурата МУКАЕВА, заказчиком на данных объектах является КПО б. в. - КПО б. в. сами проводили тендер и первыми подрядчиками стала компания ТОО "АзияТехСтрой", но они не уложились в сроки и их признали недобросовестным поставщиком. Позже тендер выиграла другая компания ТОО "АсарСтройСервис", которые тоже сорвали сроки строительства. В 2018 году эти два объекта будут достроены и еще пять улиц, которые пересекают проспект Достык. В этом году мы успели положить асфальт только на пяти пересекающихся улицах, - заявил градоначальник. Стоит отметить, что ремонт проспекта Достык и улицы Ихсанова начался еще в 2015 году.