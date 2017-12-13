Иллюстративное фото из архива "МГ" - В ходе совместной успешной операции сотрудниками ДВД, ДКНБ и СЭР ДГД Актюбинской области ликвидирован канал нелегальной поставки боевого огнестрельного оружия криминальным структурам Актобе. В результате слаженной совместной работы силовых ведомств из незаконного оборота изъято 11 боевых пистолетов "Байкал" с магазинами и 560 пистолетных патронов калибра 9 миллиметров, - говорится в сообщении. Сообщается, что в Актобе "с поличным" задержаны и водворены в ИВС двое неработающих, ранее не судимых жителя областного центра 40 и 45 лет, незаконно поставляющих и сбывающих боевое оружие по нелегальному каналу, который и был ликвидирован. - По фактам их преступной деятельности возбуждены и расследуются уголовные дела по статье 287 УК РК, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, - отметили в ведомстве.