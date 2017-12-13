По словам коммерческого директора уральской ТЭЦ Вячеслава СОЛОДИЛОВА, население задолжало за тепло и горячую воду 523 млн тенге. - С тех пор, как мы стали подавать в суд на неплательщиков и их недвижимость и автомобили стали арестовывать, многие, боясь потерять свое имущество, погасили свои миллионные долги. Но долг все равно еще большой - 523 миллиона тенге. Мы должны АО "КазТрансГазАймак" 750 миллионов тенге с учетом ноября, 40 миллионов тенге мы погасили несколько дней назад, - пояснил Вячеслав СОЛОДИЛОВ. Стоит отметить, что долг за газ уральская ТЭЦ гасит практические ежедневно.