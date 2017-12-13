Скриншот с видео 12 декабря в 17.30 в районе поселка Геолог сотрудниками полиции был задержан водитель автомашины "Лада Приора". В багаже авто обнаружена замороженная рыба осетровых пород весом 50 кг. - В машине находились 20-летний житель Атырау и 26-летний житель с.Жанбай Исатайского района. По данному факту начато досудебное расследование по ст 339 УК РК - "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области.