По словам директора Областного центра крови Куаныша КАЛИЕВА, инициатором данного проекта стало общественное объединение "Дорога добра". Основная цель - массовое влечение населения в донорство. Куаныш КАЛИЕВ отметил, что ежегодно они заготавливают до 10 тысяч литров крови. - Это годовая потребность крови нашей области. Вообще у нас зарегистрировано до 150 тысяч доноров, из-них 3 тысячи человек сдают кровь постоянно, - рассказал Куаныш КАЛИЕВ. По словам директора, благодаря местным жителям в области нет дефицита крови. - Каждый желающий может сдать кровь, если ему исполнилось 18 лет. Донору выделяется 0,25 МРП(567 тенге), после чего они получают справку-освобождение от работы или учебы на 2 дня. Но к ним есть определенные требования по состоянию здоровья, и это очень большой перечень. Отсутствие в анамнезе инфекций, таких как гепатит С, сифилис, туберкулез, - пояснил Куаныш КАЛИЕВ. Заместитель руководителя управления здравоохранения Нурданат БЕРКИНГАЛИ рассказал, что система сдачи крови абсолютно безопасна для доноров. - Перед тем как сдать кровь, пациент проходит обследование у терапевта, а потом его кровь отправляют на карантин, где исследуют на трансмиссию инфекций в два этапа. Если кровь не подходит, то она сразу же утилизируется, - пояснил Нурданат БЕРКИНГАЛИ. - Ежегодно выявляются 2-3 донора, которые заражены гепатитом В, С. Директор Областного центра крови пояснил, что донорство хорошо тем, что человек может пройти бесплатно полное обследование крови, а результаты анализов они предоставляют по желанию пациентов. В области есть доноры, которые сдали от 70 до 300 раз кровь за всю свою жизнь. Один из них Юрий ЧАХАЛИДИ. Сегодня он сдавал кровь в 284 раз. - Впервые я сдал кровь своему товарищу еще в армии, ему была нужна кровь при проведении операции. Регулярным донором стал с 1996 года. Всегда думаю, а вдруг кому-то моя кровь пригодится. Каждые две недели сдаю плазму, а кровь - каждые два месяца. Также часто сдает кровь мой младший сын Илья, он учится в институте , - отметил Юрий. В прошлом году кровью было обеспечено 4 тысячи больных в ЗКО, в центре кровь сдали более 10 тысяч человек. В этом году число доноров достигло 11 тысяч человек.