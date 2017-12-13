Иллюстративное фото с сайта almaty.kz В рамках мероприятия юридическую помощь населению окажут сотрудники департамента внутренних дел, департамента государственных доходов, управления инспекции труда, областного филиала Национального банка, палаты предпринимателей, адвокатов, нотариусов и частных судебных исполнителей, центра медиации, управления занятости и социальных программ, отделов жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных перевозок г.Атырау, а также земельных отношений. «Народный юрист» – это социальная акция, которая практически ежемесячно проводится в различных городах Казахстана. Здесь можно будет получить бесплатную квалифицированную юридическую помощь от лучших адвокатов и юристов города Атырау по трудовым, налоговым, земельным вопросам, по вопросам ЖКХ, начисления пенсий и пособии, взыскания алиментов, долгов, а также обсудить со специалистами волнующие Вас вопросы. - Также жители Атырау смогут встретиться с представителями правоохранительных органов и подать официальное заявление, жалобу или обращение прокурорам и представителям государственных органов, - сообщили организаторы. Акция "Народный юрист" пройдет 20 декабря с 16:00 до 21:00 в ТРЦ «BAIZAAR» по адресу: ул.Кулманова, 111 а (2 этаж).