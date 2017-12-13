Иллюстративное фото из архива "МГ" Бердыбек Сапарбаев отметил, что на 2017 год запланировано выделение почти 15 тысяч участков. В настоящее время план выполнен на 82% и более 12 тысяч актюбинцев уже получили свои участки. Всего в областной автоматизированной специальной системе зарегистрировано более 150 тысяч заявлений. Большинство очередников приходится на г.Актобе – 120 тысяч, Алгинский район – почти 14 тысяч, Мартукский – около 5 тысяч. Данный вопрос полностью снят в Уилском и Кобдинском районах. По словам акима Актобе Ильяса Испанова, с начала года в областном центре под ИЖС выдано порядка 7,5 тысячи земельных участков. До конца года эта цифра будет доведена до 10 тысяч. В частности, земли выделены в жилых массивах «Бауырластар-3», «Думан», «Жанаконыс-2», «Парасат», «Ақшат-3». Также 117 участков в с. Курайли, Сазды, Россовхоз, Кызылжар были переданы пострадавшим от весеннего половодья. Вместе с тем, ежедневно количество очередников увеличивается на 140 человек. Только с начала года число заявлений увеличилось на 13 тысяч человек, отметил аким города. Решение данной проблемы тормозит отсутствие необходимых коммуникаций. Исправить ситуацию планируется за счет возврата участков, не используемых сельхозхозяйствами по назначению. Уже возвращены 730 га земли. Городские власти наводят порядок и в садоводческих коллективах. В целях выявления неиспользуемых земельных участков, исследования технического состояния коллективов совместно с управляющими компаниями проводится инвентаризация. По результатам этой работы в текущем году на 241 участке в садоводческих коллективах «Сарбаз», «Сая», «Саздинское лесничество», «Ақжар» был изменен статус на ИЖС. Бердыбек Сапарбаев поручил акиматам Актобе и районов области принять все исчерпывающие меры для выполнения плана выдачи земель под ИЖС, решить вопрос с обеспечением коммуникаций в жилых массивах, а также продолжить работу по переводу статуса дачных участков на ИЖС.