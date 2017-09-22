Как рассказали родные пропавшего, в тот день Валерий ЛЕМЕШКО вышел из дома в районе 2 дачной в 22.30 и ушел в неизвестном направлении. - Он не взял с собой ни телефон, ни документы, ни деньги, и даже ключи от машины остались дома. Раньше он никогда не уходил из дома. Мы обратились в полицию и уже шесть дней ищем его, но все безрезультатно, - сообщили родственники. Валерий ЛЕМЕШКО был одет в синюю толстовку с надписью "Карачаганак", синие джинсы и кроссовки.