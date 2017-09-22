Следственный судья суда №2 города Атырау применил «домашний арест» в отношении жителя города Атырау Абата ТАСИМОВА, который подозревается по ч.4 ст.361 УК Республики Казахстан "Злоупотребление должностными полномочиями".

- По версии следствия, Абат ТАСИМОВ, являясь председателем АО «НК «СПК Атырау», зная, что отсутствует предмет залога, как гарантия по возврату суммы займа, принял решение о финансировании проекта «Строительство швейного цеха и мясного павильона» и предоставил займ в размере 47 853 000 тенге ТОО «Байтерек-2013» в лице директора Избасаровой, - сообщили в пресс-службе суда №2 города Атырау.

С марта 2016 года Тасимов Абат Сапаргалиевич являлся депутатом маслихата Атырауской области.