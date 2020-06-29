В секторе жилья и приватизации проинформировали, что жилые дома были построены ТОО «Болашак-Т». Они находятся вдоль Саратовской трассы. - В очереди на жилье в Уральске сейчас насчитывается 19 978 человек. 90 квартир в новых домах будут выданы очередникам, 90 квартир – вкладчикам Жилстройсбербанка, - сообщил заведующий сектором жилья и приватизации городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ерлан Шайхиев. Консультанты АО "Жилстройсбербанк Казахстана" отметили, что в новых домах стоимость квадратного метра жилья оценивается в 140 тысяч тенге. - До конца года планируется сдача 11 многоквартирных жилых домов. Два из них находятся в Аксае и 9 в Уральске, - отметила консультант АО "Жилстройсбербанк Казахстана" Динара Махамбеткызы. Отметим, что стоимость однокомнатной квартиры в новом доме – около 5,5 млн тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.