27 июня, когда в городе и области действовали усиленные ограничительные меры из-за распространения коронавирусной инфекции, корреспонденты "МГ" стали свидетелями того, как сотрудник полиции остановил автомашину марки Volkswagen без государственного регистрационного номера. Проверив документы, полицейский отпустил водителя, сославшись на то, что машина новая и якобы в техпаспорте есть соответствующая отметка. Как сообщили в пресс-службе филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по ЗКО, первичной регистрацией новых авто занимается уполномоченный орган, в этом случае - это департамент полиции ЗКО. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что новая машина должна быть зарегистрирована в течение 10 дней и просто так на ней ездить без номеров нельзя.