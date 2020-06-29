Фото с сайта "Акорды" В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что своевременно принятый жесткий карантин позволил выиграть время и оттянуть пик эпидемии. Но, к сожалению, почти сразу после снятия режима ЧП были ослаблены все карантинные меры. - С момента снятия ограничений 11 мая текущего года количество случаев КВИ увеличилось в 7 раз. Во многом это связано с недостатками в работе ряда государственных органов. Надо отметить, что система госуправления на центральном и местном уровне не подготовилась к эффективному функционированию вне режима чрезвычайного положения. Межведомственная комиссия не справилась с поставленной перед ней задачей. Это надо признать. Министерство здравоохранения, не смогло обеспечить координацию работы центральных и местных органов власти, - оценил текущую ситуации глава государства. Несвоевременные и малоэффективные меры на местах привели к распространению вируса в трудовых коллективах, на системообразующих производствах. Крупным очагом заражения стало Тенгизское месторождение в Атырауской области, где зарегистрировано 1222 случая коронавирусной инфекции. В Алматы имеет место высокая заболеваемость не только среди граждан, но особенно среди медработников. Многие столичные организации продолжали нарушать санитарные требования. В регионах наблюдается острый дефицит больничных коек, медицинских кадров, лекарственных средств, медицинского оборудования. - За упущения в работе объявляю замечания акимам городов Нур-Султана и Алматы Кульгинову и Сагинтаеву. Объявляю выговор акимам г. Шымкента, Актюбинской и Павлодарской областей Айтенову, Уразалину и Скакову, руководителю Межведомственной комиссии Тугжанову. Предупреждаю акимов Атырауской, Костанайской, Западно-Казахстанской областей о необходимости выправления ситуации в соответствующих регионах. Это касается и руководителей всех областей. Ситуация усугубляется неэффективной информационной работой. Наша система диалога с населением не работает в должном объеме, информационный фон находится под давлением негативной повестки дня, героический труд медиков не виден, - указал на недостатки в работе государственных органов Касым-Жомарт Токаев. За провал в сфере цифровизации замечание получил также министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев.Президент полагает, что межведомственная комиссия не смогла в полной мере обеспечить необходимую оперативную и жесткую координацию, мониторинг и контроль исполнения. - Поручаю все решения по борьбе с пандемией, устранению негативных социальных и экономических эффектов вырабатывать в рамках соответствующей Государственной комиссии под руководством премьер-министра. Госкомиссия должна обеспечить централизованный контроль распределения критических ресурсов. С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае текущего года, - заявил Глава государства. Касым-Жомарт Токаев также поручил повысить эффективность лабораторных исследований, решить вопросы с бесперебойными поставками реагентов и расходных материалов, увеличить количество и мощности ПЦР-лабораторий. - Граждане справедливо жалуются на огромные очереди около лабораторий, несоблюдение в очередях санитарных норм. Все это несет прямые риски заражения. Поэтому проводить ПЦР-тест следует строго по онлайн-записи или через Call-центр в целях предупреждения заражения и обеспечения централизованного распределения и учета. Крайне важно развернуть мобильные лаборатории для работы в очагах инфекции, особенно в сельской местности, и выделить средства на дальнейшее развитие мобильных служб, - сказал президент.Глава государства отметил важность обеспечения необходимым лечением и лекарствами граждан. Для этого правительству и акимам регионов поручено мобилизовать все финансовые и инфраструктурные ресурсы. - Поручаю до конца июля на 50 % увеличить количество инфекционных коек, имея в виду наступление второй волны пандемии. Для этого регионам нужно использовать все резервы, в том числе частной и ведомственной медицины. Поручаю правительству в течение пяти дней решить вопрос обеспечения лекарственными препаратами, - поручил Касым-Жомарт Токаев.Президент особо отметил важность проводимой информационной работы государственных органов в борьбе с коронавирусом. По его словам, на первом этапе эта работа была организована неплохо, однако в последнее время складывается ощущение, что госорганы запустили эту работу. - Акимы, министры фактически закрылись от простого народа – не реагируют вовремя на жалобы и обращения граждан, в то время как многие люди уже впадают в отчаяние, не зная к кому обращаться. Из почти 40 тысяч вопросов, которые поступили на сайт www.coronavirus2020.kz, на данный момент даны ответы только на треть. В результате подобного отношения мы получаем новый всплеск инфодемии, поток откровенных фейков и дезинформации, которые еще сильнее осложняют нашу работу, - сказал Глава государства. Касым-Жомарт Токаев поручил кардинально пересмотреть подходы в информационной работе, наладить регулярные брифинги ответственных лиц и обеспечить население прямой и качественной информацией по алгоритму действий в случае заболевания. - Почему нельзя на телеканалах организовать ежедневные передачи с консультациями врачей в прямом эфире, с прямыми вопросами и ответами? Необходимо довести до граждан протоколы, алгоритмы лечения. Дать разъяснение по лекарствам, по их приему, - подчеркнул Президент. Акимам и министрам поручено пересмотреть бюджеты и отказаться от всех ненужных трат – конференций, круглых столов, торжественных мероприятий, консалтинговых и PR-услуг. Эти деньги должны направляться на реальную борьбу с эпидемией. Кроме того, Глава государства отметил необходимость поддержания стабильности цен и доступности продуктов для населения, обеспечения занятости и экономической активности, развития цифровых технологий. Планомерно и полноценно должен выполняться Комплексный план по восстановлению экономического роста. Эти вопросы должны быть на особом контроле у каждого акима.Касым-Жомарт Токаев призвал Правительство наряду с принятием экстренных мер начать подготовку к длительной пандемии коронавируса. В этой связи поручено разработать Национальный план по защите жизни и здоровья казахстанцев на среднесрочную перспективу. - Да, это опасное заболевание, для лечения которого еще нет вакцины. Но при этом не стоит поддаваться панике и, тем более, допускать противоправные действия, оскорблять врачей и нарушать санитарный режим. Больные не должны впадать в тревогу и пессимизм. Наряду с лечением, хорошее физическое и духовное состояние человека способствуют его быстрому исцелению. Прошу придерживаться рекомендаций и требований министерства здравоохранения и санитарных врачей. Все наши усилия направлены на сохранение главного богатства нашей страны - жизни и здоровья граждан Республики Казахстан, - сказал Глава государства. В ходе совещания также выступили министр здравоохранения Алексей Цой, аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев, аким города Шымкента Мурат Айтенов, аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.