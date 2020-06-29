Как сообщили в пресс-службе акима города, в минувшие выходные в Уральске проводились масштабные противоэпидемиологические мероприятия, дезинфекционные работы на остановочные площадках, территории торговых объектах, рынках, на спортивных объектах и на улицах города. 27 сотрудников ДЧС ЗКО обрабатывали улицы С.Датова, от рынка «Ел Ырысы» до моста «Европа–Азия», Курмангалиева, от Депо до улицы Шолохова, по проспекту Абулхаир хана от остановочной площадки Депо до улицы Момышулы. - Также коммунальное предприятие ТОО «Жайык Таза кала» проводило дезинфекционные работы по обработке остановочных площадок по городу: проспект Н.Назарбаева, Абулхаир хана, Евразия, по улицам М.Маметова, Курмангазы, Сарайшык, Пугачева, Жукова, Набережный, Шолохова, Есенжанова, Московская, Гагарина, С.Датова, Жангир хана, Мухита, Айтиева, Петровского, Алмазова, Мокеулы, в посёлках Сарытау, Птицефабрика, Селекционный, ПДП – 1, ПДП – 2. Такая работа проводились и в поселке Зачаганск, Круглоозерное, Деркул, в поселке Желаево, - сообщили в городском акимате. Стоит отметить, что санитарная обработка также прошла в торговых центрах и домах, в продовольственных и непродовольственных рынках, объектах сферы услуг и других местах массового скопления людей. - Из 21 рынка, расположенного в Уральске, 10 («Тулпар», «Землячка», «Мирлан», «Ак Жол», «Караван», «Мерей», «Золотая чаша», «Алтын Алма», Бакытжол», «Айгуль») предоставили фотоотчет о проведении дезинфекции на территории рынков и объектах расположенных на территории. Администрация рынков собственными силами опрыскивали территорию, обмывали стены и окна с дезинфицирующими средствами, обрабатывали дверные ручки, чистили вентиляционную систему. - 18 ТРЦ и торговых домов провели полномасштабные дезинфекционные мероприятия в массового скопления людей. Общая площадь объектов и территорий подверженные дезинфекции, согласно представленным отчетам администраций, составляет более 240 тысяч квадратных метров. Кроме этого, КСК города также приняли участие в санобработке прилегающей территории, - добавили в акимате города.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.