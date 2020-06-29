Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе КГП "Атырау облысы Су Арнасы", воды не будет в ночь на четверг. - Временное прекращение подачи воды связано с сезонной дезинфекцией водоочистных сооружений и распределительных сетей города. Мы предупреждаем своих абонентов из города Атырау и из Макатского района, - сообщил пресс-секретарь КГП "Атырау облысы Су Арнасы" Александр Пастухов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.