Также в инфекционном стационаре находятся 13 детей, зараженных КВИ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев сообщил, что по состоянию на 28 июня 2020 года эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в области не стабильная, зарегистрирован 1431
случай коронавирусной инфекции в 821 очагах. С 3 июня зарегистрировано 1071
безсимптомных носитель.
В Акжаикском районе - 41 случай, Бокейординском -16 случаев, Бурлинском - 41 случай, Жангалинском - 8 случай, Жанибекском - 27 случаев, район Байтерек – 84 случая, Каратобинском – 6 случаев, Сырымском – 31 случай, Таскалинском - 48 случаев, Теректинском – 41 случай, Казталовском – 3 случая, Чингирлауском - 6 случаев, на г. Уральск приходится 1079 случаев.
В целом в период с 1 по 29 июня в области зарегистрировано 761 случаев КВИ, из них 332 человека выявлены, как контактные, при самообращении выявлено 332 пациента, в ходе проведенного профобследования 65 пациентов, с целью эпиднадзора -32.
Темп прироста прироста заболеваемости за 28 июня составил 3,0%, за 27 июня составил 3,3%.
Мухамгали Арыспаев также рассказал, что 28 июня в ЗКО зарегистрировано 95 случаев заражения КВИ, из них 42 случая с симптомами, 53 случая - безсимптомные.
- В целом на сегодняшний день ситуация не стабильная, но вместе с тем у нас идет усиление ограничительных мероприятий. На выходные были закрыты
все крупные торговые объекты, все продовольственные рынки, движение общественного транспорта. Это было сделано, чтобы прервать эпидемический процесс. Это даст результат. Кроме того, в эти выходные была проведена дезинфекция всех объектов, автобусных остановок. Однако есть предприятия, которые до сих пор работают с нарушениями. Мониторинговая группа за выходные выявила нарушения и 43 материала были переданы в суд. Это означает, что у нас до сих пор владельцы ресторанов парикмахерских и прочих не понимают всю серьезность ситуации, поэтому нам приходится составлять протоколы, - рассказал Мухамгали Арыспаев.
По словам руководителя управления здравоохранения ЗКО Болатбека Каюпова, всего в инфекционных стационарах находятся 512 пациентов с коронавирусной инфекцией.
- Из них 13 детей и 13 беременных. С легкой степенью 19 пациентов, со средней степенью - 435, с тяжелой степенью - 58 пациентов. С пневмонией 349 пациентов, из них 9 детей. На аппарате ИВЛ - 14 пациентов, все они взрослые. Дополнительно развернуто 389 коек на базе городской многопрофильной больницы, 30 коек в Акжайыкской районной больнице, 30 коек в Бурлинской районной больнице и 6 коек в больнице района Байтерек. За выходные дни в стационар поступило 86 пациентов (в субботу - 44, в воскресенье - 42). На данный момент в области выздоровели 893 человека, зарегистрировано 7 летальных случаев. По области в 7,7 раза увеличилось количество обращений за скорой медицинской помощью, в 2 раза увеличено количество оказанной медицинской помощи. Только за прошедшие сутки зарегистрировано более 1000 вызовов, - сообщил Болатбек Каюпов.
