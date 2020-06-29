Фото предоставлено ДЧС ЗКО Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, сегодня, 29 июня, в 08.52 на пульт пожарных поступило сообщение о том, что в доме №160 по ул. Х.Чурина идет дым из квартиры. - Так как вызов поступил из многоэтажного дома, на место выехали четыре единицы техники и 14 пожарных, ведь может возникнуть угроза жизни и необходимость срочной эвакуации жителей, - отметил Ерлан Турегелдиев. - Из-за того что хозяйки квартиры не оказалось дома, пришлось взламывать дверь. После чего выяснилось, что на кухне забыли выключить газ, на котором варилось варенье. Также Ерлан Турегелдиев советует жителям ЗКО не отлучаться надолго из кухни и ни в коем случае не ложиться спать, если на газовой или электроплите готовится еда. Стоит отметить, что с начала года зарегистрировано 19 случаев оставления пищи на плите. К слову, теперь открытую квартиру охраняет участковый. По предположительной информации, жители оставившие включенный газ на кухне, уехали на дачу.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.