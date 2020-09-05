Как стало известно, столкнулись КамАЗ, "Фольксваген Пассат" и "Лада". Как именно произошло столкновение - неизвестно. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что пострадал 25-летний мужчина. - У него закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма живота, закрытый перелом голени справа. Он транспортирован в хирургическое отделение Областной многопрофильной больницы. Также пострадал 29-летний мужчина, у него закрытый перелом предплечия справа, он отказался от госпитализации, - сообщили в пресс-службе облздрава. С пресс-службой департамента полиции ЗКО связаться не удалось.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.