29 ноября в Департаменте полиции ЗКО состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому знаменательному дню. В нем приняли участие ветераны правоохранительных органов, личный состав и руководство Департамента полиции ЗКО. Была зачитана поздравительная телеграмма министра внутренних дел Республики Казахстан генерал-полковника полиции Калмухамбета Касымова. 4 сотрудника Департамента полиции ЗКО за значительный вклад в становление и развитие Республики Казахстан и ее столицы были награждены юбилейными медалями «Астана 20 жыл», также 14 сотрудников полиции ЗКО были награждены правами Министра МВД. Более 600 сотрудников департамента полиции ЗКО были поощрены правами начальника Департамента полиции ЗКО. С торжественной речью выступил первый заместитель начальника департамента полиции ЗКО полковник полиции Асылгали Мендигалин. - Под руководством Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Н.А.Назарбаевасоздана эффективная экономика, обеспечивающая неуклонный рост благосостояния казахстанцев, укреплены единство народа, мир и согласие в обществе. По инициативе главы государства реализуются общенациональные программы, направленные на модернизацию страны, такие как Стратегия «Казахстан-2050», План нации «100 конкретных шагов», Пять социальных инициатив Президента страны, Программа по модернизации общественного сознания «Руханижанғыру», Программа «Нұрлыжол» и другие. Все инициативы Главы государства прежде всего направлены на достижение стратегической цели – обеспечение благополучия народа и вхождения Казахстана в число 30 развитых стран мира. Немаловажная роль в становлении и развитии страны по намеченному пути, сохранении в ней стабильности отведена системе органов внутренних дел. И все мы несем ответственность за будущее нашей страны,за сохранение основополагающих принципов деятельности государства, заложенных в Конституции Республики Казахстан. Уверен, что сотрудники казахстанской полиции и военнослужащие Национальной гвардии, будут и впредь с честью выполнять свой служебный и воинский долг по охране правопорядка, защите конституционных прав и свобод граждан. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и мира, успехов в службе на благо нашей Родины – Республики Казахстан! - сказал он. В ходе мероприятия с поздравлениями и пожеланиями выступил председатель Совета ветеранов ОВД Жайлыбай Адаев. Мероприятие завершилось праздничным концертом артистов Западно-Казахстанской области и вакально-инструментального ансамбля ДП ЗКО.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.