29 ноября в здании офиса КПО б.в. прошла выставка проектов цифровизации. Выставку посетили заместитель премьер-министра РК Аскар Жумагалиев, аким ЗКО Алтай Кульгинов, исполнительный директор по развитию нефтегазовой и энергетической отраслей ассоциации «KazEnergy» Рустем Кабжанов, а также генеральный директор компании Эдвин Блом. Вниманию посетителей были предоставлены такие проекты как Smart-освещение в городах Уральск и Аксай, внедрение транспортных карт, аппараты для исследования территорий и многое другое. Одним из проектов был аппарат "Geo-Scan", который предназначен для съемки и моделирования больших территорий и протяженных объектов. Аппарат стоит 2 млн рублей и в эту стоимость входит обучение специалистов, наземный аппарат и программное обеспечение по обработке снимков. – Мы его покупали в Санкт-Петербурге. Аппарат может находиться в воздухе до трех часов, при этом за один полет выполнять съемки с заданной точностью от трех до десяти сантиметров на пиксель. В течение дня он может покрыть до восьми тысяч гектаров земли. В нем установлен фотоаппарат, который мы используем именно для выполнения топографических съемок. В нем так же установлен тепловизор. Аппарат можно использовать в нефтегазовом комплексе, где на аварийных участках изменен температурный режим. Есть мультиспектральная камера, которую используют в сельскохозяйственном и лесном хозяйствах. Она позволяет определить угнетенность почвы, её засоленность, недостаточный либо повышенный уровень удобрений, может подсчитать крон деревьев. Может работать в болотной местности, где человеку не представляется возможным провести исследования в подобных местах, - рассказал главный инженер компании "Алматы Гео центр" Роман Селаев. В комплект аппарата входит наземная станция управления, которая позволяет создать полет, создать взлет и посадку, контролировать его местонахождение. Связь с ним поддерживается с помощью радиомодема, который установлен на борту аппарата и на базе наземной станции. По словам романа Селаева, использование аппарата ускоряет процессы, которые в обычном режиме заняли бы ни одни сутки. После презентации выставки свою работу начал форум по цифровизации, по итогам которого был подписан меморандум, основной целью которого является поддержка высших учебных заведений со стороны КПО б.в. Так, для студентов будут создаваться условия для приобретения навыков в разработке технологических решений. Меморандум был подписан между министерством образования РК, акиматом ЗКО, ассоциацией «KazEnergy» и компанией КПО б.в.