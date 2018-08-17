Об этом сообщил директор ТОО "ICM Recycling" Алмас ПИШЕНБАЕВ, на чьем балансе находится полигон твердо-бытовых отходов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Выяснилось, что полигон ТБО в городе Уральск регулярно подвергается поджогу. - Проблема возгорания и задымления на полигоне, конечно, есть. На данный момент наша организация, совместно с городским акиматом, занимается устранением этого вопроса. На днях сотрудники МПС задержали человека, который специально устраивает пожары на территории городской свалки. Цель поджога пока неизвестна. Но в полиции сейчас занимаются выяснением всех обстоятельств, - заявил Алмас ПИШЕНБАЕВ. По словам Алмаса ПИШЕНБАЕВА, накануне в Подстепном и в районе Свистун горы горело поле, что и повлекло за собой образование едкого дыма на территории города. Напомним, жители города Уральск, утром 17 августа, пожаловались на удушающий запах дыма на территории города. Горожане были возмущены тем, что им нередко приходится дышать дымом с полигона ТБО.    