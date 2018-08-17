Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидаются дожди и грозы. Днем столбики термометров +25 градусов, ночью +15. В Атырау ожидается переменная облачность. Днем +33, ночью 20 градусов выше нуля. По прогнозам синоптиков, в Актобе ожидаются дожди. Днем +24, ночью +14 градусов. В Актау также ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров поднимутся до +32 градусов, ночью +24.