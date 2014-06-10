С дымящегося подъезда в тот день эвакуировали шесть человек, четверо из которых дети. Четырехлетнего малыша без сознания госпитализировали в больницу, однако сегодня стало известно, что маленького пациента спасти не удалось. Руководство областной детской больницы от комментариев воздержалось. В этой квартире ребенок находился с тетей, которая вышла из дома, чтобы оплатить коммунальные услуги. Пожар начался на балконе квартиры, предположительно, он возник из-за брошенного окурка.