Такие данные озвучили в акимате, передает портал «Мой ГОРОД». В ЗКО 500 тысяч гектаров неиспользуемых земель планируют вернуть государству Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации руководителя управления земельных отношений по ЗКО Мурата Умралиева, территория области составляет 15 млн 133 тысяч гектаров, в том числе земли населённых пунктов - 2 млн 288 тысяч гектаров.
- Несмотря на то, что 93% или 2 млн 129 тысяч гектаров земель населённых пунктов занимают пастбищные угодья, в связи с ростом поголовья скота в некоторых населённых пунктах наблюдается дефицит пастбищных угодий, - сообщил Мурат Умралиев.
По его словам, для обеспечения пастбищами земель населённых пунктов местными исполнительными органами зарезервированы пастбищные и сенокосные земельные участки общей площадью 249 514 гектаров, а также принудительно отчуждено 547,5 гектаров неиспользуемых земель. Акиматам сельских округов предоставлено в постоянное пользование 4,3 тысячи гектаров земель и свыше 27 тысяч гектаров пастбищ переведены в категорию земель населённых пунктов. По данным управления земельных отношений, в течение последних трех лет в области выявлено 1 миллион 193 тысячи гектаров земель, не используемых по целевому назначению.
- Из них 225 тысяч га возвращены в государственную собственность, а на площади 739 тысяч га землепользователи приступили к целевому освоению своих земельных участков, то есть приняты меры по 81%, - добавил Мурат Умралиев.
С начала нынешнего года в госсобственность вернули порядка 350 тысяч гектаров земель и до конца года планируется вернуть еще около 175 тысяч гектаров. По словам руководителя управления земотношений, мониторинг рационального использования земель в настоящее время осуществляется с помощью космических технологий, а именно космомониторинга. Он даже привёл примеры, когда снимок показал отсутствие обработки участка у одного из КХ в районе Байтерек. После предоставления данных по таким фактам начинаются проверки и в случае их подтверждения ставится вопрос о принудительном отчуждении земель. Аким ЗКО Гали Искалиев поручил продолжить работу по данным направлениям, а также обратился к владельцам земель, которые не используются по целевому назначению.
- Их фамилии и наименования таких КХ нужно опубликовать в СМИ и если они не хотят такой публичности, пусть добровольно возвратят государству неиспользуемые земли или начинают работать на этой земле,- сказал Гали Искалиев.
