Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации руководителя управления земельных отношений по ЗКО Мурата Умралиева, территория области составляет 15 млн 133 тысяч гектаров, в том числе земли населённых пунктов - 2 млн 288 тысяч гектаров.По его словам, для обеспечения пастбищами земель населённых пунктов местными исполнительными органами зарезервированы пастбищные и сенокосные земельные участки общей площадью 249 514 гектаров, а также принудительно отчуждено 547,5 гектаров неиспользуемых земель. Акиматам сельских округов предоставлено в постоянное пользование 4,3 тысячи гектаров земель и свыше 27 тысяч гектаров пастбищ переведены в категорию земель населённых пунктов. По данным управления земельных отношений, в течение последних трех лет в области выявлено 1 миллион 193 тысячи гектаров земель, не используемых по целевому назначению.С начала нынешнего года в госсобственность вернули порядка 350 тысяч гектаров земель и до конца года планируется вернуть еще около 175 тысяч гектаров. По словам руководителя управления земотношений, мониторинг рационального использования земель в настоящее время осуществляется с помощью космических технологий, а именно космомониторинга. Он даже привёл примеры, когда снимок показал отсутствие обработки участка у одного из КХ в районе Байтерек. После предоставления данных по таким фактам начинаются проверки и в случае их подтверждения ставится вопрос о принудительном отчуждении земель. Аким ЗКО Гали Искалиев поручил продолжить работу по данным направлениям, а также обратился к владельцам земель, которые не используются по целевому назначению.