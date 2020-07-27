Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции РК, за прошедшие сутки в Казахстане было зарегистрировано всего 1402 новых случая СOVID-19, из них 88 случаев пришлось на ЗКО, к тому же у 50 человек болезнь протекает без явных клинических проявлений. Всего по ЗКО зарегистрировано 5394 случая заболевания КВИ, по стране подтверждено 83 122 случая.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.