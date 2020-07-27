Сейчас на площади Абая лежит новая брусчатка, однако старую родители учеников СОШ №1 попросили отдать на благоустройство двора школы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Брусчатку с площади Абая кладут у СОШ №1 в Уральске Со слов директора СОШ №1 Тулегена Темешева, когда у акима города Абата Шыныбекова была встреча с населением, родители учеников попросили отдать под старую брусчатку с площади Абая, чтобы положить ее во дворе школы. - Нашу школу построили в 1975 году и с этого времени тут не было ограждения, а во дворе школы после дождей была грязь, можно сказать, что благоустройство оставляло желать лучшего. Со стороны мини-центра дорогу размывало, действительно, был грязевой потоп. Вся брусчатка досталась нашей школе абсолютно бесплатно, а за работы по укладке мы заплатили 6,2 миллиона тенге. С этих денег еще приобретали цемент, песок, ну и все необходимое. Еще нам подарили скамейки и фонари. Также будет установлено новое ограждение, его стоимость 4,7 миллиона тенге, - пояснил Тулеген Темешев. Стоит отметить, что благоустройство будет закончено к новому учебном году. Школа рассчитана на 1175 человек. К слову, капитальный ремонт школы последний раз проводился в 2010 году. Напомним, на ремонт площади Абая выделено 30 млн тенге из местного бюджета. На эти деньги на площади поменяли брусчатку, поребрику и лавочки.   Брусчатку с площади Абая кладут у СОШ №1 в Уральске Брусчатку с площади Абая кладут у СОШ №1 в Уральске Брусчатку с площади Абая кладут у СОШ №1 в Уральске Брусчатку с площади Абая кладут у СОШ №1 в Уральске Тулеген Темешев Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА  