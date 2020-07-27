Как сообщили в региональной службе коммуникации Атырауской области, 26 июля в Атырау приземлился грузовой самолет из России, который доставил около 20 тонн жаропонижающих и антивирусных лекарственных средств. В течение пары дней медикаменты попадут в аптеки города и районов. - Как вы знаете, за последние две недели в регион доставлено более 80 тонн лекарств. Тем не менее, в аптеках еще недостаточно противовирусных и жаропонижающих средств. Для решения этой проблемы по линии СПК «Атырау» выделены средства для пополнения оборотных средств оптового дистрибьютора с условием возвратности, закуплено и доставлено напрямую из Нижнего Новгорода около 20 тонн медикаментов, – рассказал заместитель акима Атырауской области Ержан Абылханов. - Здесь есть необходимые лекарства, такие как аспирин, азитромицин, цефазолин, цефтриаксон, системы для инфузий, офлоксацин. Очередную партию медикаментов в объеме 40 тонн, при поддержке акимата области ожидаем в течение 3-4 дней. Главная задача – увеличения необходимого фонда медицинских препаратов. По его словам, для оперативной доставки лекарственных средств компания ТШО помогла с воздушным судном. Также было отмечено, что данный объем доставленных медпрепаратов не является гуманитарной помощью.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.