Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что 26 июля в 16.45 в п. Асан в р. Чаган утонул 18-летний парень. - Он утонул во время купания в необорудованном для купания месте: находился на отдыхе с друзьями, без индивидуальных спасательных средств. В тот же день в 18.10 водолазами труп обнаружен и извлечен из воды, - рассказали в ДЧС ЗКО. - Также 26 июля в 10.33 из реки Урал в поселке Жанабулак Акжаикского районасилами ОСО ДЧС обнаружен и извлечен труп 41-летнего мужчины, который ночью утонул при неизвестных обстоятельствах. Он находился с друзьями, в алкогольном опьянении, без индивидуальных спасательных средств. В этот же день в 17.14 в селе Мичурино из реки Чаган спасатели извлекли труп 40-летней женщины, которая утонула при неизвестных обстоятельствах.