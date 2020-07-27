Баннеры начали устанавливать ещё на прошлой неделе и сейчас их в областном центре насчитывается уже порядка 40 штук. Как рассказали в рекламном агентстве «Постмэн», инициаторами данной акции в поддержку медиков выступили несколько рекламных агентств. - Мы подумали, чем можем помочь медикам, и решили устроить вот такую моральную поддержку. На всех баннерах изображены врачи и другие медработники, которые борятся с коронавирусной инфекцией уже не один месяц, - пояснили в агентстве. Сейчас изображения героев можно встретить на всех магистральных улицах Уральска. Планируется, что до конца карантина эта работа будет продолжена.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА