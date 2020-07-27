Прием заявок объявлен на 30 июля этого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Теннисный центр стоимость 1,6 млрд тенге выставили на торги в Атырау Новый теннисный центр был открыт еще 2016 году. Как сообщалось ранее, на строительство спортивного объекта было выделено 1,6 миллиарда тенге. Однако после помпезного открытия центр пустовал несколько месяцев из-за того, что его никак не могли передать на баланс областного управления спорта. И только 12 апреля 2017 года объект был передан на баланс управления физической культуры и спорта Атырауской области. Теперь здание теннисного центра вместе с имуществом выставили на торги на электронной торговой площадке. При этом условия таковы, что передача в доверительное управление будет без права выкупа. Прием заявок начнется с 30 июля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото с сайта Gosreestr.kz  