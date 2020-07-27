Трехлетний малыш остался без присмотра родителей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Из открытого окна второго этаж в Уральске Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, 26 июля в 18.19 на 101 потупило сообщение о том, что в открытом окне второго этажа по проспекту Н.Назарбаева, 175 стоит малолетний ребенок. - Спасатели выехали на место и сняли трехлетнего ребенка. Потом ребенка передали сотрудникам полиции и провели беседу с родителями, - рассказали в ДЧС ЗКО. Напомним, 5 июля из окна многоэтажного дома выпал пятилетний ребенок. Мальчик был госпитализирован в больницу. У ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Кроме того, 10 и 11 июня выпали из окон трехлетний мальчик и годовалая девочка.  Из открытого окна второго этаж в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено ДЧС ЗКО