Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 23 июля сотрудниками управления собственной безопасности ДП ЗКО совместно с ДКНБ по ЗКО при получении взятки задержан сотрудник управления миграционной службы ДП ЗКО. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 366 УК РК "Получение взятки".Подозреваемый был водворен в ИВС УП г.Уральск. - Управлением собственной безопасности ДП ЗКО работа по выявлению и пресечению фактов коррупции со стороны сотрудников полиции будет продолжена и находится на контроле у руководства ДП ЗКО, - отметили в полиции. Из неофициальных источников стало известно, что 500 тысяч тенге запросил сотрудник управления миграционной полиции Аскар Сериков у предпринимателя за "покровительство" граждан Узбекистана. Между тем с пресс-службой КНБ РК по ЗКО связаться не удалось. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.