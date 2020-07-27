Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в акимате Бокейординского района, 55-летний глава КХ произвел выстрел, от которого пострадали трое мужчин 1993 года рождения. Все они были осмотрены фельдшером села Хан орда. Им была оказана первая медицинская помощь, после чего они были направлены на амбулаторное лечение. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО данный факт подтвердили. - Обращение за медпомощью было 19 июля в 19.00. У одного из обратившихся диагностирована рана левой голени, у второго - рана правой стопы, у третьего - рана леврой стопы. В селе Хан Орда они были осмотрены врачом, после чего отправлены в районную центральную больницу. После этого мужчины были доставлены в Областную многопрофильную больницу в Уральске, где им были даны рекомендации для лечения на дому, - сообщили в облздраве. В пресс-службе департамента полиции ЗКО пояснили, что подозреваемый задержан и начато досудебное расследование по ст. 24-99 УК РК "Покушение на убийство". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.