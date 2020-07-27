В специализированном суде по уголовным делам ЗКО под председательством судьи Бакыта Ермаханова начался процесс над Сериком Капизовым. Мужчина обвиняется в убийстве жены и двух дочерей 9 апреля 2020 года в селе Актау Таскалинского района.
Дом, в котором погибли Жадыра Жумалиева и двое ее дочерей - 9-летняя Айша и 7-летняя Инабат
9 апреля этого года в селе Актау Таскалинского района пожарные при тушении дома обнаружили тела женщины и двух ее дочерей
. В преступлении подозревался муж убитой женщины. Мужчина пытался покончить
с собой. Позже стало известно, что ему провели операцию и он содержится в больнице под стражей. Подозреваемый был задержан в тот же день, 10 апреля его арестовали. В суд было передано дело по факту тройного убийства, где обвиняемый сжег свою жену и детей. Мужчина обвиняется по статьям 99 ч.3 УК РК "Убийство двух и более человек", а также по статье 202 ч. 2 УК РК "Уничтожение чужого имущества путем поджога".
Сегодня, 27 июля, был допрошен обвиняемый Серик Капизов. Стоит отметить, что процесс проходил в режиме онлайн.
По словам обвиняемого, он узнал о том, что его жена подала на развод, и ночью 9 апреля он пошел поговорить с ней. С собой мужчина взял 5-литровую баклажку с 4 литрами бензина для запугивания. В ходе ссоры он плеснул бензин, около 100 граммов, и поджег спичку. Спичка упала в баклажку с бензином, произошел "шарообразный" взрыв, все вокруг загорелось, в том числе лицо и руки обвиняемого.
Серик Капизов рассказал, что понял, что не может помочь семье, вышел на веранду взял нож с окна и ударил им себя в шею. После этого ушел за село в неизвестном направлении, где его позже и задержали.
На вопрос адвоката, видел ли он, где находится его младшая дочь, он ответил, что она была рядом с мамой.
Между тем из материалов дела следует, что тела Жадыры Жумалиевой и старшей дочери нашли в зале, а младшей дочери на кухне.
Сам Кафизов уверяет, что у него не было намерений убивать жену и дочерей, а все произошло из-за неосторожности. И выйдя из дома, он не слышал крики жены и дочерей. На вопрос суда, что он просит у суда для себя, Капизов ответил "Ату жазасы" - расстрел.
На уточняющий вопрос адвоката Капизов пояснил, что не убивал жену и детей, а считает себя виновным в том, что не смог их спасти.
На суд был вызван специалист лаборатории службы пожаротушения Умбеталиев, который пояснил, что они прибыли на место, когда его коллеги уже потушили пожар. Остатки баклажки нашли полицейские. Также он считает, что между женщиной и мужчиной произошла ссора, маленький ребенок убежал на кухню и, возможно, спрятался там. Также по мнению специалиста, достаточно 2-3 входов дыма, чтобы человек отравился и упал. А если вдруг человек начинает гореть (будучи в сознании - прим. автора), то у него возникает паника, человек начинает беспорядочно бегать, теряет ориентир.
Отец Жадыры Акболат Жумалиев считает, что Серик Капизов пришел в дом Жадыры с целью убить их. Иначе зачем он пришел с бензином и при возникновении пожара не позвал соседей на помощь.
Гособвинитель по делу считает, что вина Капизова в убийстве жены и детей доказана и попросил суд приговорить Капизова к пожизненному лишению свободы в колонии максимальной безопасности.
Отец погибшей поддержал гособвинение.
- Я уже говорил, что прошу пожизненной срок для Серика, больше я ничего не прошу, - сказал отец погибшей Жадыры Акболат Жумалиев.
Адвокат обвиняемого попросила суд обратить внимание на ответы специалиста лаборатории службы пожаротушения, который пояснил, что при пожаре, когда используется бензин, огонь распространяется очень быстро и 2-3 входов угарного газа вполне достаточно, чтобы человек отравился и потерял сознание. Капизов на вопрос своего защитника ответил, что любил своих дочерей, играл с ними. При этом не отрицал, что ранее бил Жадыру.
Адвокат попросила суд переквалифицировать дело со статьи 99 УК РК "Убийство" на статью 102 и 104 УК РК "Причинение смерти по неосторожности".
Сам Капизов на вопрос судьи, согласен ли он с требованием прокурора, ответил, что не будет ничего говорить.
- Прошу прощения у родителей и у тещи. Мне сейчас тяжело. Все, мне больше нечего сказать, - сказал в своем последнем слове Капизов.
Приговор Серику Капизову будет оглашен 30 июля.
