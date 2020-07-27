Озеро расположено в Индерском районе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Отдых запретили у соленого озера в Атырауской области Посещение соленого озера в связи с чрезмерным скоплением отдыхающих запретил главный санврач Атырауской области с 28 июля. Об этом стало известно со страницы Faceebook акимата Индерского района. Отдых запретили у соленого озера в Атырауской области Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото со страницы Faceebook акимата Индерского района  