По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем ожидается +30 градусов, ночью +15. В Атырау солнечно, днем до +34 градусов, ночью +21. В Актобе днем 27 градусов выше нуля, ночью +14 градусов. В Актау днем столбик термометра поднимется до +35 градусов, ночью +25. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.