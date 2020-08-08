Таким направлением производства станет заниматься мясоперерабатывающий комплекс "Кублей". Заведующая производством мясоперерабатывающего комплекса ТОО "Кублей" Гульнура Дошмуканова рассказала, что еще три года назад начал работу по забою скота и переработке мяса комплекс "Кублей", тогда же началось и строительство цеха по переработке костей. Спустя некоторое время его запустили, первые объемы были небольшими. - Преимущества комплекса в том, что наше производство безотходное. Мы занимаемся переработкой КРС, мелкого скота, а также конины. Это глубокая переработка мяса и отходов производства. Из костей, рогов, копыт, хрящей, сухожилий, конфискатов изготавливается мясокостная мука с высоким содержанием протеина - более 50% - и технический жир. Мясокостная мука - это белково-минеральный корм животного происхождения. Данный продукт поступает на откормочные площадки, на птицефабрики или как удобрение в сельском хозяйстве. Цех перерабатывает в смену 18 тонн отходов, из которых получается 9 тонн готового продукта. Цех оснащен итальянским производством, к тому же полностью автоматизирован, - пояснила Гульнура Дошмуканова . Также в комплексе имеются очистные сооружения и вода, которая применяется в производстве, поступает в них, очищается до хозяйственной воды по стандартам. Далее поступает в городские очистные сооружения и перерабатывается до питьевой воды. Стало известно, что в скором времени комплекс начнет перерабатывать шкуры крупного рогатого скота, по 600 штук за смену. - Цех по переработке шкур оснащен также оборудованием из Италии. Уже установлены барабаны - гиганты из африканского красного дерева вместимостью 30 кубов, где будет проходить размягчение шкур. Есть мездрильная, отжимная и измерительная машина для измерения площади готовых шкур. Из сырья мы будем получать вет-блю - хромированную дублированную кожу, которая пойдет для изготовления спецобуви или внутренней отделки. Цех готов к работе, ожидаем специалистов из Италии для сдачи оборудования в эксплуатацию, - отметила заведующая производством мясоперерабатывающего комплекса ТОО "Кублей". Стоит отметить, что завод перерабатывает тысячи голов КРС и МРС в сутки.Гульнура Дошмуканова Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.