Кожа подойдет только для производства спецобуви и внутренней отделки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Таким направлением производства станет заниматься мясоперерабатывающий комплекс "Кублей".
Заведующая производством мясоперерабатывающего комплекса ТОО "Кублей" Гульнура Дошмуканова рассказала, что еще три года назад начал работу по забою скота и переработке мяса комплекс "Кублей", тогда же началось и строительство цеха по переработке костей. Спустя некоторое время его запустили, первые объемы были небольшими.
- Преимущества комплекса в том, что наше производство безотходное. Мы занимаемся переработкой КРС, мелкого скота, а также конины. Это глубокая переработка мяса и отходов производства. Из костей, рогов, копыт, хрящей, сухожилий, конфискатов изготавливается мясокостная мука с высоким содержанием протеина - более 50% - и технический жир. Мясокостная мука - это белково-минеральный корм животного происхождения. Данный продукт поступает на откормочные площадки, на птицефабрики или как удобрение в сельском хозяйстве. Цех перерабатывает в смену 18 тонн отходов, из которых получается 9 тонн готового продукта. Цех оснащен итальянским производством, к тому же полностью автоматизирован, - пояснила Гульнура Дошмуканова .
Также в комплексе имеются очистные сооружения и вода, которая применяется в производстве, поступает в них, очищается до хозяйственной воды по стандартам. Далее поступает в городские очистные сооружения и перерабатывается до питьевой воды.
Стало известно, что в скором времени комплекс начнет перерабатывать шкуры крупного рогатого скота, по 600 штук за смену.
- Цех по переработке шкур оснащен также оборудованием из Италии. Уже установлены барабаны - гиганты из африканского красного дерева вместимостью 30 кубов, где будет проходить размягчение шкур. Есть мездрильная, отжимная и измерительная машина для измерения площади готовых шкур. Из сырья мы будем получать вет-блю - хромированную дублированную кожу, которая пойдет для изготовления спецобуви или внутренней отделки. Цех готов к работе, ожидаем специалистов из Италии для сдачи оборудования в эксплуатацию, - отметила заведующая производством мясоперерабатывающего комплекса ТОО "Кублей".
Стоит отметить, что завод перерабатывает тысячи голов КРС и МРС в сутки.
Фото Медета МЕРЕСОВА
