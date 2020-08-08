Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель начальника департамента полиции ЗКО Асхат Темиржанов рассказал, что в один день в Уральске произошло сразу два убийства, в обоих случаях между жертвами и преступниками возник конфликт на почве совместного распития спиртного. – Наиболее частой причиной подобных преступлений является алкогольное опьянение. Человек под воздействием алкоголя не контролирует и не осознает свои действия. Тому пример два убийства в один день 2 августа. Труп мужчины 1970 года рождения со следами насильственной смерти был обнаружен примерно в 13.00 в лесном массиве, сзади кафе «Ревунок» в поселке Зачаганск. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Зачаганского ОП по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое жителей г.Уральск 1984 и 1977 годов рождения.. Подозреваемые водворены в ИВС УП г.Уральск. По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - рассказал Асхат Темиржанов. Также 2 августа в квартире одного из домов по ул.Карбышева был обнаружен труп женщины 1978 года рождения с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении данного преступления задержан 45-летний житель г.Уральск. Задержанный водворен в ИВС. Начато досудебное расследование по ч.1 ст.99 УК РК "Убийство". - И в первом и во втором случае подозреваемые распивали спиртное вместе с погибшими, – сообщил Темиржанов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.