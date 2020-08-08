Болезнь Кавасаки (ее также называют синдромом Кавасаки) - редкое заболевание, названное по имени японского врача, впервые описавшего его в 1967 году. Оно характеризуется, прежде всего, воспалением кровеносных сосудов, а также сыпью, отеком миндалин и пересыханием губ, и поражает почти исключительно детей в возрасте до пяти лет.

Иллюстративное фото из архива "МГ" - У взрослых коронавирусная инфекция вызывает тромбоэмболию, у детей синдром Кавасаки, - объясняет главный инфекционист Актюбинской области Мейрамбек Курмангазин. - Проявляется заболевание высокой температурой, слабостью, плюс высыпаниями, как при аллергии, на руках, ногах, реже на туловище, также бывает тахикардия. Принято считать, что дети менее подвержены коронавирусной инфекции. Но не стоит обманываться. 80% людей с COVID-19 бессимптомные больные, при этом у них могут быть осложнения заболевания, в частности, у детей синдром Кавасаки. Как сообщил руководитель управления здравоохранения Самат Даньяров, мультисистемный воспалительный синдром подтвержден у двух детей, находящихся в областной детской больнице. Им 5 и 15 лет. Они поступили в тяжелом состоянии, сейчас их перевели в обычную палату, угрозы жизни нет. – Врачи провели сеансы телемедицины с учеными- медиками института педиатрии и детской хирургии, проводят лечение, - сказал Самат Даньяров. – С подозрением на синдром Кавасаки в больницу поступили 5 детей, у трех диагноз не подтвердился. Врачи советуют родителям при проявлении первых симптомов осложнения COVID-19 обращаться к врачу. Больных необходимо изолировать, приступить поскорей к лечению.