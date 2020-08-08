Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы здравоохранения ЗКО, в Уральске с 3 этажа дома по улице Фрунзе упала 30-летняя женщина - жительница района Байтерек. - С диагнозом закрытый перелом голени справа, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и алкогольное опьянение она была госпитализирована в областную многопрофильную больницу, - рассказали в облздраве. Другие подробности выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.