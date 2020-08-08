В пятницу, 7 августа, антикоррупционная служба сообщила о задержании заместителя руководителя данного управления, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Уволился руководитель управления энергетики и ЖКХ ЗКО Фото из архива "МГ" В антикоррупционной службе сообщили, что замруководителя управления энергетики и ЖКХ ЗКО с августа по декабрь 2019 года в группе лиц с подрядной организации совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере - свыше 50 млн тенге. Деньги были выделены на текущий ремонт 46 жилых домов по восстановлению последствий чрезвычайной ситуации в г.Арысь Туркестанской области. Вечером того же дня в соцсетях появилась информация о том, что руководитель управления энергетики Рустем Закарин уволился. В телефонном разговоре чиновник подтвердил свое увольнение. - На этой неделе я написал заявление  на увольнение по собственному желанию. О задержании заместителя управления я сам узнал сегодня из СМИ. Созвонился с обоими заместителями никто из них не в курсе задержания. Мое увольнение никак не связано с информацией антикоррупционной службы, я перехожу на другую работу, - рассказал Рустем Закарин.
Закарин Рустем Сарсенбаевич – 1977 года рождения. Образование – высшее. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный университет по специальности механизация сельскохозяйственного производства, Уральскую академию труда и социальных отношений по специальности бакалавр финансов. В разные годы работал: - ведущим, главным специалистом отдела топливно-энергетического комплекса аппарата акима г. Уральск, - главным специалистом, заведующим сектором, заместителем начальника, начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральск, - руководитель отдела строительства г.Уральск. – заместитель акима г. Уральск. С июля 2018 года руководитель управления энергетики и ЖКХ ЗКО.
