Подозреваемый проведет в следственном изоляторе два месяца, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Женщине оторвало голову винтом от катера: задержан несовершеннолетний сын депутата ЗКО Место гибели Екатерины Ананьевой Сегодня, 8 августа, в Уральском городском суде рассматривалось ходатайство об аресте несовершеннолетнего подозреваемого в смерти Екатерины Ананьевой. Женщина погибла 6 июня на реке Чаган. Катер на скорости отсек ей голову и кисть. Части тела до сих пор не найдены. По словам родных погибшей, прокурор на судебном заседании рассказал, что подросток катался на катере и решил похвалиться перед подругой. Он совершил наезд на купавшуюся в реке Екатерину Ананьеву, а затем скрылся с места происшествия. Суд поддержал ходатайство следователя об аресте подозреваемого на время следствия до 5 октября. 6 июня в 22.15 на реке Чаган, возле Чугунного моста, произошла трагедия - неизвестный на моторной лодке наехал на купающуюся 40-летнюю Екатерину Ананьеву, которая от полученных травм скончалась.  Родственникам отдали тело спустя много дней после произошедшего, им  пришлось похоронить Екатерину без головы и руки - водолазы так и не смогли найти части тела женщины. Полицейские сразу же приступили к поиску лодки и человека, который ею управлял. Однако родственники погибшей рассказали, что не довольны ходом следствия и что полицейские не торопятся привлекать к уголовной ответственности виновных людей. 31 июля в редакцию "МГ" обратились владельцы катеров, которые были изъяты полицейскими на экспертизу. Они рассказали, что экспертиза водной техники длится уже 1,5 месяца. 6 июня о задержании рассказали родные погибшей Екатерины Ананьевой. Выяснилось, что полицейские задержали несовершеннолетнего сына депутата ЗКО Валерия Крылова. Между тем сам Валерий Крылов утверждает, что уверен в невиновности сына. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.