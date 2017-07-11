Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, родителей за неуплату алиментов своим детям привлекают к ответственности по статье 669 КоАП РК. - По актам прокурорского реагирования прокуратуры Чингирлауского района за истекший период 2017 года к административной ответственности за долги по алиментам был привлечен один человек. В отношении еще одного злостного неплательщика, уклоняющегося от уплаты алиментов зарегистрировано досудебное производство по статье 139 УК РК "Неисполнение обязаннгостей по уплате алиментов", которое прекращено за примирением сторон в связи с погашением задолженности на сумму свыше 800 тысяч тенге, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры. Стоит отметить, что в случае уклонения от уплаты алиментов к должникам помимо вышеперечисленных применяется широкий спектр мер воздействия вплоть до ареста.