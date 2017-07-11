Степные пожары несколько дней назад совсем близко подобрались к населенным пунктам Индерского и Кызылкогинского районов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Скриншот с видео В паблике zello_atyrau было опубликовано сразу два видео, на которых местные жители ведут борьбу с огненной стихией собственноручно. У села  Есбол Индерского района  несколько молодых людей своими силами стараются предотвратить распространение огня к близлежащим населенным пунктам. При этом волонтеры просят оказать помощь в тушении пожаров у акимов. Судя по комментарию к видео, парни дежурят поочередно, при этом высказывают опасение за своих родителей, которые также находятся в степи на выпасе скота. CBgIlNXdiFs Борьбу с огнем ведут и жители Кызылкогинского района. Вооружившись лопатами и самодельными приспособлениями около дюжины сельчан посреди ночи также тушат огонь. 77vNTyzO7s4 По сообщению ДЧС Атырауской области на данный момент от степных пожаров в Кызылкогинском районе пострадало 47 271 га, в Индерском районе - 11 275 га. Ерлан ОМАРОВ