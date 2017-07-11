Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, сегодня, 11 июля, в 5.51 на пульт пожарных ДЧС ЗКО поступило сообщение о том, что в квартире по адресу: микрорайон Строитель, 43 горят личные вещи на балконе. - Пожар был ликвидирован 7.16. Был спасен хозяин квартиры. Эвакуировано 20 человек, из них трое детей. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, - рассказали в ДЧС ЗКО. В этот же день возгорание произошло в еще одной квартире многоэтажного дома города. По сообщению пресс секретаря ДЧС ЗКО, в 9.27 на пульт пожарных поступило сообщение, что по улице Аманжолова, 141 в квартире горят личные вещи. - В 10.17 пожар был ликвидирован. Площадь составила 5 квадратных метров. Было эвакуировано 8 человек. Задействовано 4 единицы техники и 11 человек личного состава, - пояснили в ДЧС ЗКО.