Водитель сможет сесть за руль лишь по истечении 9 месяцев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Фото из социальных сетей

Специализированный административный суд города Атырау рассмотрел дело в отношении автолюбителя, который въехал на крыльцо Дворца бракосочетания в мае текущего года.

По материалам дела, водитель автомобиля марки «BMW 525i» не справился с рулевым управлением, въехал на лестницу здания «Салтанат Сарайы». В результате ДТП был причинен материальный ущерб индивидуальному предпринимателю.

- Постановлением суда мужчина признан виновным, на него наложено административное взыскание по ч.1 ст.610 КоАП РК в виде лишения права на управление транспортным средством сроком 9 месяцев, - сообщили в пресс-службе областного суда.