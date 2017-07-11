Водитель сможет сесть за руль лишь по истечении 9 месяцев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".Фото из социальных сетей
Специализированный административный суд города Атырау рассмотрел дело в отношении автолюбителя, который въехал на крыльцо Дворца бракосочетания в мае текущего года.
По материалам дела, водитель автомобиля марки «BMW 525i» не справился с рулевым управлением, въехал на лестницу здания «Салтанат Сарайы». В результате ДТП был причинен материальный ущерб индивидуальному предпринимателю.
- Постановлением суда мужчина признан виновным, на него наложено административное взыскание по ч.1 ст.610 КоАП РК в виде лишения права на управление транспортным средством сроком 9 месяцев, - сообщили в пресс-службе областного суда.Отметим, что ДТП произошло во дворе Дворца, а не на проезжей части. Напомним, 22 мая в первой половине дня Водитель BMW не справился с рулевым управлением и заехал на крыльцо "Салтанат Сарайы". Как выяснилось, на момент ДТП водитель был трезв. Ерлан ОМАРОВ