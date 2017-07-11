Подсудимый в январе 2017 года установил в поселке Дарьинское Зеленовского района игровые автоматы под видом лотерейного терминала, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, подсудимый полгода в поселке Дарьинское Зеленовского района проводил азартные игры с помощью аппарата замаскированного под лотерейный терминал.

-Мужчина свою вину признал. Согласно статье 307 УК РК ""Организация незаконного игорного бизнеса" суд приговорил его к одному году ограничения свободы с конфискацией имущества, добытого незаконным путем либо приобретенного на средства, добытые незаконным путем.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Кристина КОБИНА

Фото Медета МЕДРЕСОВА