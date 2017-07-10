В большинстве букмекерских контор live-ставки — это ставки в режиме «онлайн». 24970-1 Эта разновидность ставок на спорт отличается от других вариантов игры ограничением во времени. На принятие решения его отводится очень мало, но и представитель БК находится в схожей ситуации. Букмекерская контора также меняет коэффициенты в процессе игры, и условия приблизительно равные. Поэтому именно опыт (и часто выдержка) помогают умелым игрокам оставаться в выигрыше, а начинающий беттер может проиграть гонку со временем. Чтобы делать live ставки эффективно, необходим доступ к трансляции, чтобы следить за ситуацией на поле. Расстановка сил на поле, независимо от того, ставят ли на теннис или на футбол, подвержена резким переменам, коэффициенты меняются соответственно, игроку необходимо реагировать. Если трансляция идет без задержек, можно рассчитывать на шансы, хотя бы сходные с аналитиком БК, поэтому лучше смотреть состязания в конторе. При этом дополнительные источники информации будут не только не лишними, но и дополняющими картину. Таким образом, беттеру ни в коем случае нельзя поддаваться эмоциями и спешить. Несмотря на то, что скорость может играть немаловажную роль, правильная стратегия остается не менее важным элементом пути к выигрышу. Соответственно, предварительный анализ и обширные знания о выбранном виде спорта послужат отличным дополнением к быстрой реакции и удаче.   ТОО "Букмекерская компания "1xBet.kz". Лицензия №283 от 13 октября 2016 года выданная Министерством культуры и спорта Республики Казахстан. Все права защищены и охраняются законом.   Новости компаний  