Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, с иском к акиму города Уральск обратился бывший воспитанник детского дома о том, что его незаконно исключили из очереди для получения жилья, поскольку в соответствии с законом «О жилищных отношениях» в 1997 году он не обратился с письменным заявлением о переводе в соответствующую категорию. - Истец обратился к акиму города Уральск с иском о восстановлении в очереди для получения жилища из государственного жилищного фонда. Было установлено, что с 1967 по 1975 год он воспитывался в детском доме с.Круглоозерное ЗКО. Решением горисполкома от 22.05.1987 года был взят на учет нуждающихся в жилье за № 1284. На 1 января 1988 года состоял в очереди под номером 777. Также имеются отметки о том, что истец состоит в очереди №124 с 2009 по 2011 год. Однако из ответа отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Уральска от 7 июня 2017 года следует, что истец в списке граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилье, не состоит, поскольку в соответствии с законом «О жилищных отношениях» в 1997 году не обратился с письменным заявлением о переводе в соответствующую категорию, - рассказали в пресс-службе суда ЗКО. Суд признал незаконным действие ответчика и удовлетворил требования истца о восстановлении в очереди для получения жилища из государственного жилищного фонда. Решение суда не вступило в законную силу.