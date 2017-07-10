Постановление акимата г. Уральск о повышении цены на проезд до сих пор находится в органах юстиции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото Иллюстративное фото Как сообщил руководитель отдела пассажирского транспорта Серик УБИШЕВ, точной даты повышения тарифа пока нет. - Постановление еще не прошло регистрацию в органах юстиции. Как только ему присвоят номер, мы опубликуем в СМИ объявление о дате повышения цены на проезд в автобусах. И только спустя 10 дней после публикации в газетах постановление вступит в законную силу, - отметил Серик УБИШЕВ. Напомним, 27 июня на сессии городского маслихата был утвержден новый тариф на проезд - 80 тенге. Последний раз проезд повышался в 2013 с 50 тенге до 60 тенге. Однако, по словам пассажироперевозчиков, уже тогда тариф был убыточным. Заявку на повышение стоимости общественного транспорта перевозчики  подавали несколько раз, объясняя это тем, что подорожало абсолютно все - начиная от горючего и запчастей, заканчивая коммунальными услугами.  Все это время они просили повысить тариф хотя бы до 80 тенге, так как несут огромные убытки и общественный транспорт может просто встать. Стоит отметить, что во многих городах Казахстана проезд в автобусах подорожал уже давно.  