Прием документов для участия в конкурсе начнется с 30 октября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как рассказал и.о. руководителя по вопросам молодежной политики Нурхат Ораш, основной целью конкурса "Лидер года-2020" является реализация и пропаганда государственной молодежной политики Западно-Казахстанской области.
- Также с помощью этого конкурса мы выявим и поощрим лучших молодых лидеров и специалистов, активно участвующих в реализации государственной молодежной политики в регионе, в политической и общественной жизни страны, проявившие свое профессиональное мастерство в различных отраслях. Таким образом мы поддержим волонтерские движения в ЗКО. Воспитаем у молодежи чувство патриотизма и трудолюбия, повысим активность участия молодежи в общественно-политической, культурной, экономической жизни страны, - отметил Нурхат Ораш.
К слову, организатором конкурса выступит молодежная общественная организация «Volunteers» по Западно-Казахстанской области» при поддержке управление по вопросам молодежной политики Западно-Казахстанской области.
Конкурс молодежной премии "Лидер года - 2020" пройдет по следующим номинациям:
- «Лучший волонтёр» по направлению «Birgemiz:Bilim» (Оказание волонтерской помощи в подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, компьютерной и правовой грамотности страшеклассников средних школ в сельской местности.);
- «Лучший волонтер» по направлению «Birgemiz: Saylyq» (Привлечение волонтеров в сферу охраны здоровья, оказанию помощи в уходе за больными, в том числе в хосписах, онкологических диспансерах и др.)
- «Лучший волонтёр» по направлению «Birgemiz: Sabaqtastyq» (Внедрение практики наставничества волонтерами в отношении детей, находящихся в детских домах, и молодежи, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в центрах социального обслуживания системы социальной защиты населения.);
- «Лучший волонтёр» по направлению «Birgemiz: Taza Alem» (Защита окружающей среды, очистке рек и лесов, посадке деревьев, обучению сортировке мусора);
- «Лучший волонтёр» по направлению «Birgemiz: Asyl Mura» (Привлечение волонтеров по сохранению объектов историко-культурного наследия);
- «Лучший волонтёр» по направлению «Birgemiz: Qamqor» (Привлечение волонтеров в дома престарелых, центры социального обслуживания системы социальной защиты населения);
- «Лучший волонтёр» по направлению «Birgemiz : Umit» (Привлечение волонтеров к проектам по поиску пропавших людей, снижению рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по поиску документов, повествующих о подвигах наших соотечественников в Великой Отечественной войне);
- «Лучший серебряный волонтёр»( Волонтёры старше 55 лет, руководители и представители объединений и движений, реализующих проекты в сфере развития" серебряного " волонтерства.);
- «Лучший молодой волонтёр» ( Ученическая молодежь, которая занимается волонтерским движением в образовательных учреждениях до 16 лет);
- «Лучшее волонтерская семья» (Члены одной семьи совместно занимающиеся волонтерской деятельностью);
- «Лучшая волонтерское движение» (Общественные объединения, группы и организации);
- «Лучший волонтер в сфере СМИ» (в 2020 году представители СМИ, которые занимались информатизацией волонтерской деятельности) ;
Стоит отметить, что торжественное вручение молодежной премии состоится в декабре 2020 года.
- Что касается требований, то в конкурсе рассматриваются достижения участника только за 2020 год, лауреаты конкурса «Лидер года - 2019» не могут участвовать в конкурсе, возраст участников конкурса неограничен и участники не могут подать заявку по нескольким номинациям одновременно, - пояснил Нурхат Ораш.
И.о. руководителя по вопросам молодежной политики рассказал, что для участия в конкурсе необходимо подать пакет документов.
- Анкету (заполняется в соответствии с прилагаемой формой), автобиографию (не более 1-ой страницы), отзыв/характеристику, рекомендательное письмо от руководителя организации, от эксперта в отрасли, соответствующий номинации, фотографии (не более 5 шт в распечатанном и электронном виде в формате JPEG), дипломы, грамоты, благодарственные письма, публикации в СМИ, сертификаты об обучении по дополнительным программам образования (копии) за достижения в учебе или работе, - пояснил он.
Копии документов участников конкурса и заполненные анкеты принимаются с 30 октября по 20 ноября 2020 года.
По вопросам можно обратиться в молодежное общественное объединение «Volunteers» по Западно-Казахстанской области»: ул. Ә. Кекілбаев 64, [email protected]
, 8 705 766 4459.
